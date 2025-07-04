Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Seyitgazi ilçesinde Bardakçı ile Şükranlı mahallesi arasında bulunan kırsal bölgede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanlık alandan yükselen yoğun miktardaki duman ekipleri harekete geçirdi. Çok sayıda ekibin yangına müdahale etmeye başladı. Ayrıca, 2 helikopterin müdahale için bölgeye sevk edildiği öğrenildi. Yangının yayılma eğiliminde olduğu belirtildi.

Öte yandan, Eskişehir’den iş makinelerinin yangın bölgesine doğru yola çıktığı görüldü.