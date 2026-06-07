Antalya'nın Serik ilçesinde seyir halindeyken alev topuna dönen otomobilden kendini dışarı atan sürücü yaralanırken, araç bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kaza, Serik ilçesi Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil seyir halindeyken motor kısmı alev aldı. Aracın bir anda alevler içinde kalması üzerine sürücü kendini dışarı atarken, otomobil bir süre ilerledikten sonra yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Aracın eve çarparak durması ve patlama riski, mahalle sakinlerine büyük korku yaşattı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemleri alırken, kazayla ve yangınla ilgili inceleme başlattı. Tamamen yanan araç ise adeta demir yığınına döndü.

Yaralı sürücüyü vatandaş hastaneye götürdü

Yangın esnasında vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan sürücü ise, bir vatandaş tarafından hastaneye götürüldü. Yaralı sürücüyü hastaneye götüren Murat Biçer, 'Araç alev alev yanıyordu, sürücü de yaralanmıştı. Hemen aracımla hastaneye götürdüm. Şu anda durumu iyi, hastanede yatıyor' dedi.

Tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.