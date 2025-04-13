Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, Kent ve Başkan Dergisi tarafından düzenlenen "Kent ve Başkan Ödülleri" kapsamında Türkiye genelinde yapılan oylamada "Yılın En Başarılı Belediye Başkanı" seçildi.

Belediyecilik alanındaki hizmetleri ve sosyal projeleriyle dikkat çeken Babat, halkın oylarıyla birinciliğe layık görüldü. Göreve geldiği günden bu yana eğitim, sağlık, altyapı ve sosyal destek projelerine öncelik veren Babat, özellikle dar gelirli ailelere yönelik yardımlar ve halkın ortak kullanımına yönelik yatırımlarla öne çıktı.

Düzenlenen ödül töreninde konuşan Babat, "Bize oy veren vermeyen herkese çok teşekkür ederim. İki yıldır kent başkan ödülleri töreninde yer alıyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün bakanlarımıza ve teşkilatımıza çok teşekkür ederim. Ben seçildiğim günden beri halkımızın hizmetinde oldum ve bundan sonra da olmaya devam edeceğim. Çalışmalarımın tamamı halkımıza yönelik oldu. Şimdiye kadar herkese dokunduk, dokunmaya devam edeceğiz. Bu ödül, halkımızla birlikte yürüdüğümüz hizmet yolunun bir göstergesidir" dedi.

2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi’nden seçilen Babat, bir süre bağımsız olarak görev yaptıktan sonra 2025 yılında yeniden AK Parti’ye katılmıştı.