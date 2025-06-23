Cumayeri Kaymakamlığı tarafından Avlayan Köyü Ormancık Mesire Alanı’nda düzenlenen bağımlı olma, sağlıklı ol temalı şenlikte, vatandaşlar keyifli anlar yaşarken aynı zamanda sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirildi.

Etkinlik kapsamında, Cumayeri Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri de "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası çerçevesinde farkındalık standı kurarak katılımcılarla bir araya geldi. Vatandaşlara boy-kilo ölçümleri yapılarak Vücut Kitle İndeksi hesaplandı ve sonuçlara göre sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapıldı.

Şenlik boyunca hem eğlence hem de sağlık dolu anlar yaşayan katılımcılar, etkinlikten memnuniyetle ayrıldı.