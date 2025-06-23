Yahudi kökenli ABD Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders, Oklahoma eyaletinde gerçekleştirdiği bir miting sırasında ABD’nin İran’ın nükleer tesislerine saldırı gerçekleştirdiği haberini alması üzerine kürsüden Başkan Trump’a seslenerek, "Duymuş olduğumuz haber korkutucu olmanın yanı sıra iğrenç bir şekilde yasa dışı. Başkanın böyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

Yahudi kökenli ABD Vermont eyaleti Senatörü Bernie Sanders, ABD’nin Oklahoma eyaletinde düzenlediği "Oligarşiyle Mücadele" adlı mitingi esnasında ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri vurduğu bilgisini aldı. Sanders, konuşması sırasında bir yardımcısının sahneye çıkıp kendisine ABD Başkanı Donald Trump’ın sosyal medya hesabından İran’daki nükleer tesislerin vurulduğuna ilişkin açıklamasının bulunduğu bir yazılı metin iletmesiyle sözlerini yarıda kesti. Sanders, Trump’ın "Bu Donald Trump’tan bir açıklama. ‘İran’daki üç nükleer tesise yönelik çok başarılı saldırımızı tamamladık’" sözlerini kalabalığa okudu.

"Başkanın böyle bir yetkisi yok"

Sanders destekçileri, Trump’ın sözlerine tepki gösterdi. "Artık savaş olmasın" sloganları atan kalabalığı yatıştıran Sanders, "Katılıyorum. Duymuş olduğumuz haber korkutucu olmanın yanı sıra iğrenç bir şekilde yasa dışı. Bu ülkeyi savaşa götürebilecek tek oluşum ABD Kongresi’dir. Başkanın böyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

Senatör Sanders, miting sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise katılımcılara teşekkürlerini ileterek, "ABD halkı yüksek sesle ve açık bir şekilde oligarşiye hayır, otoriter rejime hayır, hırsızlar yönetimine hayır ve İran’la bir savaşa hayır diyor" dedi.

Bernie Sanders ayrıca geçtiğimiz günlerde yaptığı başka bir açıklamada ABD’nin, 2003 yılında Irak’a müdahale etmesiyle başlayan ve 2011 yılına kadar devam eden Irak savaşının sonuçlarına dikkat çekmiş, "Bu savaş 4 bin 492 Amerikalı askerin hayatına, 32 binden fazla yaralıya ve yaklaşık 3 trilyon dolarlık bir maliyete neden olmuştu. Ayrıca yüzbinlerce Iraklı sivil de bu trajik savaşın kurbanı olmuştu" ifadelerini kullanmıştı. Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun 2002 yılında Irak savaşı öncesinde ABD Kongresinde yaptığı konuşmayı da hatırlatarak, "Netanyahu Irak savaşı konusunda yanılmıştı. Şimdi de İran konusunda yanılıyor. Amerika, Netanyahu’nun İran’a karşı başlattığı bu savaşa karışmamalı" diyerek ABD hükümetine savaş karşıtı çağrılarda bulunmuştu.