Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 185 öğrenci, düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Genç hekimlere seslenen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, "Bilginizi vicdanla ve merhametle tamamlayın. Başarınızı tevazu ile taşıyın" dedi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi 2024 -2025 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Törende, Dr. Şeyda Nur Tanık dönem birincisi olarak arkadaşlarına ve ailelere hitap etti. Programda konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz, hekimliğin yalnızca bir meslek değil, insanlığın vicdanını taşıyan kadim bir emanet olduğunu belirtti. Genç doktorlara tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Bilginizi vicdanla ve merhametle tamamlayın. Başarınızı tevazu ile taşıyın. Hangi şartta olursa olsun, insan yaşamına duyduğunuz saygıyı asla yitirmeyin. Hekim olmak, bir başkasının en zayıf anında yanında olmaktır. Bu, büyük bir ayrıcalık olduğu kadar derin bir sorumluluktur" dedi.

Rektör Yılmaz, hekimlerin yaşadığı sorunlara da şu sözlerle dikkat çekti: "Zaman zaman gerek dünyanın farklı yerlerinde gerekse ülkemizde bizleri derinden üzen; hekimliğin vakarına gölge düşüren ve insani değerleri, hatta insan hayatını hiçe sayan bazı tutumlarla karşılaşıyoruz. Bu gibi durumlar bize gösteriyor ki tıbbi yeterlilik, ancak ahlaki bütünlükle anlam kazanır. İnsan onuruna duyulan saygı, bu mesleğin vazgeçilmez temelidir" diye konuştu.

Tıbbın, sürekli gelişen ve yenilenen bir bilim dalı olduğunu aktaran Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Alptekin de, "İyi bir hekim olmak sadece tıbbi bilgiyle değil, insanı anlayabilmekle mümkündür. Her hastaya bir insan, bir hayat, bir dünya olarak yaklaşın" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından diplomasını Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz’dan alan dönem birincisi Dr. Şeyda Nur Tanık, yaş kütüğüne plaket çaktı ve Fakülte Dekanı Prof. Dr. Hüsnü Alptekin, mezun olan öğrencilere hekimlik yeminini yaptırdı. Tören, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 17. dönem mezunu 185 genç doktora diplomalarının verilmesi, kep atma seremonisi ve fotoğraf çekimi ile sona erdi.