Aydın’ın Karacasu ilçesine bağlı Esençay Mahallesi’nde Şehit Uzman Jandarma IV. Kademe Çavuş Emrah Ceylan, şehadetinin yıl dönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Van-Hakkari Karayolu’nda el yapımı patlayıcı (EYP) araması esnasında terör örgütü tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu 6 Temmuz 2017 tarihinde şehit düşen Emrah Ceylan için düzenlenen anma törenine Karacasu Kaymakamı Mehmet Gündoğdu başta olmak üzere ilçe protokolü, şehidin ailesi ve vatandaşlar katıldı. Mezar başında Kur’an-ı Kerim okunup dualar edilirken, şehidin hatırası bir kez daha saygı ve minnetle yad edildi.

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Kaymakam Gündoğdu, "Vatan uğruna canını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Onların emanetine sahip çıkmak, en büyük görevimizdir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA