Bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın naaşı, Kocaeli’de törenle karşılanmasının ardından memleketi Düzce’ye uğurlandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), dün yaptığı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 Kasım 2022’de bölücü terör örgütü mensuplarının roket saldırısı sonucu kayalıklardan düşerek şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın naaşına ulaşıldığını bildirmişti.

Piyade Uzman Çavuş Mustafa Bazna’nın Türk bayrağına sarılı naaşını taşıyan askeri uçak, Kocaeli’de Cengiz Topel Havalimanı’na indi. Karşılama töreninin ve edilen duanın ardından Bazna’nın naaşı memleketi Düzce’ye uğurlandı.

Karşılama törenine şehidin ailesi, Vali İlhami Aktaş, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, Deniz Eğitim ve Öğretim ve Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Soba, Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Bozkurt ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu katıldı.