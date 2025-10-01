Mersin’e gelerek kılık değiştirip evlerden hırsızlık yapan 3 şüpheli kadın, polisin çalışmasıyla yakalandı. Şehir şehir gezip hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan ve binadan çıkarken güvenlik kamerasınca görüntülenen şüpheliler tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Mersin’de bir apartman dairesinden meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında önce apartmanın ardından ise çevredeki iş yerlerinin kameraları tek tek izlendi. Ekiplerin titiz çalışmasıyla hırsızlık olayından önce kıyafet değiştiren ve yüzlerini gizleyen kadınlar C.G., M.A. ve K.Y. belirlendi. Kısa sürede yapılan çalışmalarla şüphelilerin izlerini ve bindikleri minibüsü belirleyen polis operasyon yaptı. 3 şüpheli de çaldıkları ziynet eşyaları ve kapı açmak için kullandıkları aparatlarla birlikte bindikleri minibüste kıskıvrak yakalandı.

Kadınların yakalanmamak amacıyla sürekli şehir değiştirdiği, farklı illerde de çok sayıda benzer evden hırsızlık suçuna karıştığı ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.