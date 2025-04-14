Türkiye’nin en büyük Şehir Hastaneleri’nden birisi olan ve bölgeye hizmet veren Bursa Şehir Hastanesi’nde otopark çilesi yaşanıyor. Günde 50 bin kişiyi ağırlayan, yılda 18 milyon adet hizmet veren Bursa Şehir Hastanesi’nde 4500 araçlık kapalı ve açık otoparklar yetmiyor. Hastaneye araçlı tek giriş olduğu için gelişigüzel parklanmalardan dolayı ulaşım çileye dönüşüyor. Vatandaşlar yılan hikayesine dönen Emek Şehir Hastanesi metro hattının da bir an önce tamamlanmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ağustos 2019’da açılışı yapılan 1355 yataklı Şehir Hastanesi’nde otopark çilesine çözüm bulunamadı.

Türkiye’nin 10.Şehir Hastanesi unvanına sahip olan sağlık kompleksi Bursa’nın yanısıra Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Yalova hatta İstanbul’dan da hastaları tedavi ediyor

Günlük 20 bin muayene, 50 bin insan sirkükasyonu, yılda 100 bin ameliyat, 18 milyon kişiye hizmet veren Bursa Şehir Hastanesi’nde 4500 araçlık kapalı ve açık otoparklar ihtiyaca cevap veremiyor.

Haftanın pik yapan belirli günlerinde Şehir Hastanesi’ne giriş tek kapı olduğu için mümkün olmuyor. Yılan hikayesine dönen Emek Şehir Hastanesi metro inşaatı da tamamlanmadığı için vatandaşların bir kısmı özel araçlarıyla hastaneye gelmeye çalışıyor.

Otoparklar ihtiyaca cevap vermediği için yol kenarlarına gelişigüzel bırakılan araçlar da trafiğin aksaması ve acil sağlık hizmeti verilmesinin önüne geçiyor.

Bursalılar, tıbbi hizmetten memnuniyetlerini belirtseler de otopark ve bitmeyen metro inşaatı sebebiyle tepkilerini dile getirip , "Burada 7 yıldızlı hizmet veriliyor. Ancak otopark çilesi günden güne artıyor. Zaman zaman görevliler ile de tartışmak durumunda kalıyoruz. Devlet okyanusu geçerken derede boğuluyor. 2 Nisan 2021 tarihinde temeli atılan 6,5 kilometrelik metro inşaatının ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. 2023 yılında bitirileceğini Ulaştırma Bakanı açıklamıştı. Ancak 2025 yılına da yetişmeyeceği anlaşılıyor. Bursa artık istediği hizmeti almalı. Merkezi bütçeye koyduğu katkının karşılığı Bursalıların en doğal hakkı. Bursa hak ettiği hizmetleri acilen almalı" ifadelerini kullandılar