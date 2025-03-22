Kocaeli Şehir Hastanesi bağlantı yoluna iklim şartlarına dayanıklılığı ve uzun ömürlü olmasıyla bilinen 200 Himalaya sediri dikildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan "Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu Şev Ağaçlandırma Projesi", bölgeyi yeşil kuşağa dönüştürüyor. Kocaeli’nin yeşil alanlarının artırılmasına yönelik gerçekleştirilen proje ile çevre dostu yaklaşım benimsenerek, bölgenin estetik görünümünün iyileştirilmesi ve ekolojik dengenin korunması hedefleniyor. Proje kapsamında ilk etapta toprakla zemin hazırlığı yapıldı. Bu toprak sevkiyatı bölgenin yeşillendirilmesi için uygun zemin oluşturmak amacıyla büyük titizlikle gerçekleştirildi. Bu adım, ağaçların ve bitkilerin sağlıklı şekilde büyümesi için gerekli şartları sağlaması açısından önem katkı sağlıyor.

200 Himalaya sediri dikildi

Bölgenin estetik ve fonksiyonel açıdan büyük önem taşıyan ağaçlandırma çalışmaları doğrultusunda 200 Himalaya Sediri (Cedrus Deodara) dikimi tamamlandı. İklim şartlarına dayanıklılığı ve uzun ömürlü olmasıyla bilinen bu ağaç türü çevreye görsel güzellik katacak. Ayrıca proje dahilinde 50 yapraklı ağaç dikilecek. Böylece bölgenin yeşil örtüsü güçlendirilecek ve gelecekte daha yoğun bir gölgeleme sağlanacak. Projede, yeşil alanların oluşturulmasında kullanılan yenilikçi bir teknik kullanılacak. Yamaçlarda kullanılan Hydroseeding yöntemi ile çim tohumu, gübre, su ve besin maddelerinin özel karışımı püskürtme yöntemiyle çimlenme tekniği uygulanacak. Bu yöntem hızlı şekilde yeşil alan oluşumunu sağlarken, aynı zamanda toprak kaymalarını engellemeye de yardımcı olacak. Böylece bağlantı yolundaki doğal alan hızla yeşillenecek ve estetik görünüme kavuşacak.

Kocaeli Şehir Hastanesi Bağlantı Yolu’ndaki bu ağaçlandırma projesi sadece estetik değil, çevresel faydalar açısından da önem taşıyor. Bu kapsamda proje, bölgedeki hava kalitesinin iyileştirilmesine, doğal yaşam alanlarının korunmasına ve toprağın erozyona karşı direnç kazanmasına yardımcı olacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yürütülen bu proje ile bölge halkının yaşam kalitesini artırmayı ve çevreye duyarlı şehir anlayışını pekiştirmeyi amaçlıyor. Projenin tamamlanmasının ardından bölgenin hem görsel hem de ekolojik dengesine önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.