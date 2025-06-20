Erzurum’un Tortum ilçesi Bağbaşı Mahallesi’nde Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı adına bir kütüphane açıldı.

Bağbaşı Mahallesi’nde, 23 Ocak 2025 tarihinde Irak’ın kuzeyinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı’nın aziz hatırasını yaşatmak amacıyla anlamlı bir projeye imza atıldı. Bağbaşı’nda bulunan Mehmet Akif Ortaokulu’nda, "Unutulmayan Kahramanlar Şehit Kütüphaneleri" projesi kapsamında Şehit Ufuk Akıncı adına bir kütüphane açıldı.

Gazi torunu Aysun Doğan öncülüğünde yürütülen proje, şehitlerin hatırasını gelecek nesillere aktarmayı ve gençlerde milli bilinç oluşturmayı hedefliyor. Okul Müdürü Mustafa Göral ve şehidin arkadaşlarının da büyük emeği olan kütüphane projesi kısa sürede tamamlandı. Açılış programı, okulun konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleşti. Açılışa şehit Ufuk Akıncı’nın ailesi, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği üyeleri, Kocaeli Erzurum Dernekler Federasyonu temsilcileri, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Genel Başkanı Rıza Demir ve heyeti, Tortum Belediye Başkan Yardımcısı Muharrem Akar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Lokman Yağız, çeşitli kurum amirleri ve okul müdürü Mustafa Göral katıldı.

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu. Şehit Astsubay Üstçavuş Ufuk Akıncı’nın özgeçmişi katılımcılara aktarıldı ve ardından şehidin hayatını anlatan duygusal bir slayt gösterimi yapıldı. Şehit ailesi, tören boyunca duygu dolu anlar yaşarken, katılımcılar da gözyaşlarını tutamadı. Törenin ardından, okul binası içinde hazırlanan "Şehit Ufuk Akıncı Kütüphanesi" dualarla açıldı. Kütüphane, hem akademik hem de manevi gelişimi destekleyecek kaynaklarla donatıldı. Bu anlamlı proje ile Şehit Ufuk Akıncı’nın ismi ve hatırası, öğrencilerin zihinlerinde ve kalplerinde yaşamaya devam edecek.