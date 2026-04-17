Batman Sason ilçesinde Şehitler Haftası münasebetiyle etkinlik düzenleyen Orman İşletme Müdürlüğü, şehitlerin hatırasını yaşatmak amacıyla fidanları toprakla buluşturdu.

Batman Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen etkinliğe, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube Müdürü Cemal Evrin, Batman Orman İşletme Müdürü Mehmet Özcan ile Sason Gazi ve Şehit Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muttalip Çelik katıldı. Program kapsamında ilk olarak Sason ilçesine bağlı Gürgenli köyündeki şehit mezarlığı ziyaret edilerek dualar okundu. Ardından katılımcılar, Topluca köyünde oluşturulan 'Şehitler Hatıra Ormanı' alanına geçti. Burada gerçekleştirilen fidan dikimiyle, şehitlerin hatırası doğayla bütünleşerek yaşatılması hedeflendi.