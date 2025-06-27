Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle makilik alana sıçradı.

Edinilen bilgiye göre, Yörgüç Mahallesi kırsalında buğday hasadı sonrası anız bulunan tarlada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler, çevredeki kuru ot ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek bitişikteki makilik alana yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı arasözler sevk edildi. Ekiplerin karadan hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alınarak ormanlık alana sıçraması önlendi.

Yangında yaklaşık 50 dönümlük alan zarar gördü. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede jandarma ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.