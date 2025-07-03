Sarıkamış’ta meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde N.D. idaresindeki 06 CBU 228 plakalı otomobil ile T. K. idaresindeki 09 AEF 305 plakalı otomobil Kars-Erzurum karayolu Şehitlik Anıtı kavşağında çarpıştı.

Feci kazada her 2 otomobillerde bulunan sürücüler ile 1 yolcu yaralandı. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastane de tedavi altına alınan yaralıların iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yerinde etrafa savrulan araçların parçaları belediye ekiplerince temizlenirken, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.