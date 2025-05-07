Erzurum’un Tortum ilçesine bağlı Uzunkavak Mahallesi’nde bulunan Sarı Gelin Şelalesi, eşsiz manzarası ve doğal yapısıyla görenleri hayran bırakıyor.

İki kaya arasından yüksekten dökülen şelale, özellikle bahar aylarında coşkulu akışıyla görsel bir şölen sunuyor.

Yılın her mevsiminde ayrı bir güzelliğe bürünen Sarı Gelin Şelalesi, kış aylarında ise yerli ve yabancı turistlerin buz tırmanışı yaptığı popüler bir noktaya dönüşüyor. Kış turizmine katkı sağlayan bu doğa harikası, ekstrem spor meraklılarını da bölgeye çekiyor.

Sadece şelalesiyle değil, yemyeşil doğası, tarım ve hayvancılıkla geçinen yapısıyla da dikkat çeken Uzunkavak Mahallesi, her geçen yıl daha fazla ziyaretçiyi ağırlıyor. Bölge halkı, Sarı Gelin Şelalesi’nin tanıtımına önem vererek bu güzelliği tüm dünyaya duyurmak istiyor.

Mahalle sakinleri tüm doğaseverleri ve fotoğraf tutkunlarını Uzunkavak’a davet ederek, "Bu eşsiz güzelliği yerinde görmek isteyen herkesi köyümüze bekliyoruz" dedi.