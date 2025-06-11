Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Pınar kırsal Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi. Bölgeye giden ekipler karadan müdahale etmekte zorlanınca devreye helikopterler girdi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.