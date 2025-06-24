Şanlıurfa’da bir düğüne katılan Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak ile Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit’in birbirlerinin üzerine para saçması, tepkilere neden oldu.

Şanlıurfa’da düzenlenen bir düğüne davetli olarak katılan iki belediye başkanı, müzisyenin "Ah Ölem Ölem" adlı uzun hava parçasını seslendirdiği sırada adeta kendinden geçti. Bucak ve Begit’in birbirlerinin üzerine deste halinde para attığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlenirken, söz konusu davranış kamuoyunda eleştirilere neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Vatandaşın geçim derdine düştüğü, yoksulluğun derinleştiği bir dönemde bu tür davranışlar hiç de yakışık almıyor" diyerek tepki gösterdi.

Bazı vatandaşlar ise ekonomik sıkıntıların yaşandığı bir dönemde sergilenen bu tutumun kamu görevlilerine yakışmadığını ifade ederek, tepki gösterdi.