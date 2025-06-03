SANKO Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı, QNB Finansbank ve WWFTürkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) iş birliğiyle düzenlenen Doğa Öncüleri Yarışmasında, "En Dönüştürücü Proje" ödülü kazandı.

Doğada Yaşam Sanatı Kulübü ve Yeşil Döngü Öğrenen Okul Takımı öğrencileri Timur Sağıroğulları, Fatma İrem Ay, Musa Efe Özdemir, Ahmet Ege Çimli, Musab Efe Korkmaz ve Ferit Özdeş, Ayşe Çetindağ, Berrak Karslıgil, Ayşe Duru Güntekin ve Duru Eser, Ilgaz Çevik, Hatice Şevval Arslantaş, Naz Ak, Selin Sakmak, Nilay Barış, Ahmet Ege Şiveydinli, Ömer Rüzgar Özgüven, Emre Tiken, Reis Reisoğlu, Güney Bulgan, Çağan Kılıç, Selim Söylemez ve Halil İbrahim Uçar, Sosyal Bilimler Öğretmeni Ali Güdül danışmanlığında hazırladıkları "Doğaya: Atıktan Komposta, Komposttan Bereketli Toprağa" projesiyle atıkları kompost yöntemiyle dönüştürerek sürdürülebilir çevre bilinci oluşturdu.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen projelerin değerlendirildiği yarışmada, SANKO öğrencilerinin çevreci girişimi hem içerik hem de etkisi bakımından jüri tarafından yüksek takdir topladı. Proje, atıkların yeniden doğayla buluşturulmasını hedefleyen çevreci yaklaşımıyla "En Dönüştürücü Proje" ödülüne değer görüldü.

İstanbul’da, QNB Kristal Kule’de gerçekleştirilen ödül töreninde, proje sunumunu yapan öğrenciler Timur Sağıroğulları ve Fatma İrem Ay, doğayla kurdukları bağı ve projenin dönüşüm sürecini katılımcılarla paylaştı.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı,öğrenci ve öğretmenlerinin doğa dostu yaklaşımı ve özverili çalışmaları sonucunda ödül kazanmalarının kendilerini gururlandırdığını söyledi.

SANKO Okulları olarak yalnızca akademik başarıya değil, çevre bilinci ve toplumsal sorumluluğa da büyük önem verdiklerini vurgulayan Asyalı,"Bu başarı, öğrencilerimizin doğaya duyduğu saygının ve çözüm üretme kararlılığının somut bir göstergesidir" dedi.

Asyalı, doğaya duyarlı projelerle öğrencilerini geleceğin bilinçli bireyleri olarak yetiştirmeye devam edeceklerini belirterek, öğrencilerini ve öğretmenini kutladı.