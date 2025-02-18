Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Takvimi kapsamında birbirinden değerli konuklar sanatseverler ile buluşuyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Şubat Kültür Takvimi kapsamında Ofis Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle “Özgür Ben Hareket ve Eylemlilik” söyleşisinde buluşan yazar ve öğretim üyesi Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün insan algısında gerçek özgürlüğün başlangıcını anlatırken, “Tarih boyunca toplumsal yapılar ideoloji ve kültürel kodlarla şekillendi. Gerçek özgürlük, farkında olmadan kabullendiğimiz kalıpları sorgulamakla başlar” dedi.

OSM’de söyleşi

Bu kapsamda son olarak Sakarya’da yaşayan sanat dostları, Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) “Özgür Ben Hareket ve Eylemlilik” isimli söyleşide buluştu.

İlahiyatçı YazarProf. Dr. Şaban Ali Düzgün’ün konuşmacı olduğu program yoğun ilgi gördü.

Önemli görüşler

Prof. Dr. Düzgün, insan algısında özgürlük, ideoloji ve kültürel kodlar gibi konularda derin bir anlam yolculuğuna çıkardığı katılımcılara dikkat çekici görüşle aktardı.

Düzgün, “İnsan kendini özgür zannederken aslında bilinçaltına kazınmış, farkına varmadan taşıdığı düşüncelerle hareket eder. Tarih boyunca yaşanmış acılar, kimlik algımızı ve öfkemizi şekillendirir” dedi.

Adalet ve merhamet

Adaletin merhametle olan ilişkisini açıklayan Prof. Dr. Düzgün şöyle dedi: “Adalet sadece kanunları bilmekle değil, vicdan ve merhametle sağlanır. Bir yargıç, yalnızca yazılı kuralları uygulayan bir otorite değil, aynı zamanda insanlığın temel değerlerini gözeten bir karar merciidir. Robot bir hâkim, tüm yasal bilgileri bilse de vicdanı ve merhameti olmadığı için adil bir yargılama yapamaz. Hukukun ruhu, yalnızca kurallara uymakta değil, insanın onurunu ve adalet duygusunu korumakta yatar.”

Program sonunda katılımcılar Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün’e merak ettikleri soruları yöneltti, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.