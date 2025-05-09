Düzce(İHA) – Liseli genç sanatçıların ev sahipliğinde yapılacak ulusal sanat festivali, genç ve yetenekli sanatçıları buluşturacak. Düzce ile birlikte 5 şehirden toplam 250’den fazla sanatçı, resmi ve müzik alanında eserlerini sanatseverlere gösterme imkanı bulacak.

Sanatın gençlerle buluştuğu bir atmosferde Düzce Güzel Sanatlar Lisesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan ulusal sanat festivali, Düzce başta olmak üzere Bolu, Sakarya, Zonguldak ve Kocaeli’den toplam 255 yetenekli öğrenciyi aynı sahnede buluşturacak. Festivalin açılışından kapanışına kadar her anı sanat dolu olacak festivalde sanatı ve sanatçıları bir araya getirecek.

Bu büyük sanat festivalinin mimarlarından biri olan Düzce Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Nazmi Bal "Gençlerin sanatsal potansiyelini hem birbirleriyle paylaşabilecekleri hem de toplumla buluşturabilecekleri bir platform oluşturma arzusuyla projeyi gerçekleştiriyoruz. Düzce’nin kültürel altyapısını güçlendirme misyonuyla yola çıktık. Sanatın birleştirici gücünü bu yıl beş şehirden gelen öğrencilerle göstermek istiyoruz. Böyle bir birlikteliğin, hem gençlerimizin motivasyonunu artıracağını hem de şehirler arası kültürel köprüler kuracağına inanıyoruz" dedi.

Festivalde 210 genç müzisyen ve 45 yetenekli genç ressamın eserleri yer alacak. mini konserler, resim sergileriyle dolu dolu bir program olacak. Festivalin açılış konserini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Orkestrası yaparken kapanışında ise dünyaca ünlü Piyanist İslam Manafov sahne alacak.

Program 9 Mayıs 2024 Cuma ve 11 Mayıs Pazar günü Düzce Üniversitesi Konferans salonunda gerçekleşecek.