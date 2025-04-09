Samsun’un Bafra ilçesinde deprem, yangın, kimyasal sızıntı gibi çok yönlü senaryonun uygulandığı tatbikat gerçeğini aratmadı.

İl Sağlık Müdürlüğü Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi (UMKE) koordinasyonunda, 5. Bölge UMKE ekiplerinin katılımıyla Çetinkaya mevkiindeki eski hastane inşaatında gerçekleştirilen tatbikata çevre illerden de toplam 143 UMKE personeli ile 37 araç görev aldı. Kızılay ve Bafra Belediyesi ekiplerinin yanı sıra, 102 dış kurum personeli ve gönüllülerle birlikte yaklaşık 260 personelin aktif rol aldığı tatbikatta deprem sonrası medikal kurtarma hizmetleri, Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) kurulumu, yaralı ve personel sevki, acil müdahale ünitesi işletimi, yangın ve KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyolojik, nükleer) müdahale uygulamaları gerçekleştirildi.

Tatbikat senaryosu Ladik depremine dayandı

Senaryo gereği Ladik merkezli meydana gelen depremin ardından Bafra’da hasar gören hastane binasında yaşananlar canlandırıldı. Tahliye sırasında patoloji laboratuvarında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, AFAD ekipleri kimyasal ölçümler gerçekleştirdi. Tahliyesi yapılan yaralılar kurulan Acil Müdahale Ünitelerinde tedavi altına alındı.

"Afetlere hazır olmak zorundayız"

Tatbikatı yerinde takip eden Bafra Kaymakamı Dr. Mustafa Altınpınar, "Afet ülkesiyiz, hazır olmak zorundayız. Tatbikat sonrası eksiklikleri değerlendirmek için masa başı toplantılarımız olacak. Bu bir eğitim çalışmasıdır. Eğitim kalitesi, gerçekliğe ne kadar yakınsa o kadar etkili olur" dedi.

"Ekiplerin yeterliliği test edildi"

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras ise, "Her yıl düzenli olarak bölge tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Bu yılki tatbikatı Bafra ilçemizde yaptık. Deprem, yangın, kimyasal sızıntı gibi çok yönlü bir senaryo uygulandı. Amaç, ekiplerimizin afet ve acil durumlara hazırlığını test etmekti" ifadelerini kullandı.

Tatbikatın ardından ekipler için değerlendirme toplantısı yapılacağı bildirildi.