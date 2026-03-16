Samsun'da seyir halindeki yolcu minibüsü ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi Fuar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.F (21) yönetimindeki 55 GU 268 plakalı motosiklet, V.D. (39) yönetimindeki 55 M 1237 plakalı yolcu minibüsünün sağından geçerken önce minibüsün aynasına, sonra yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü A.C.F. ve yolcu A.C. (21) yola savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde A.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsünün tedavisi ise sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.