Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Samsun’un kuzey kesimleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısında bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzey batılı yönlerden esen rüzgarın, 15 Nisan Salı günü(bugün) Atakum, 19 Mayıs, Bafra, Alaçam, Kavak ve Yakakent ilçelerinde etkisini artırarak fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, saatte 40 ila 70 kilometre, yüksek kesimlerde ise yer yer 80 ila 90 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmeleri ile ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Fırtınanın, 15 Nisan saat 11.30 ile 21.00 arasında etkili olması tahmin ediliyor.

Öte yandan, Karadeniz’de sert esen rüzgara karşı da gemiler pozisyon aldı.