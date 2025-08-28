Samsun’un Kavak ilçesinde çıkan anız yangını, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Kavak ilçesi Çalbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlada başlayan anız yangını kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve orman müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye araçları ve arazözlerin yanı sıra mahalle sakinleri de traktörlerle toprağı sürerek yangının ormanlık alana ulaşmasını engelledi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.