Samsun Müzesi’nde Geç Osmanlı Dönemi’ne ait olan ve güç, bereket ile dayanıklılığın sembolü kabul edilen "Fatma Ananın Eli" ile birlikte hamaylı gümüş muskalar ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Açıldığı günden bu yana farklı dönemlere ait dikkat çekici eserleri ziyaretçilerle buluşturan Samsun Müzesi, koleksiyonuna tarihi değeri yüksek yeni eserler eklemeye devam ediyor. Mamut kalıntılarından Bizans dönemine, Anadolu’daki ilk insan izlerinden Osmanlı dönemine kadar birçok eserin sergilendiği müzede, her bir köşe farklı bir tarihi yansıtıyor.

Geç Osmanlı Dönemi’ne ait hamaylı ve gümüş muskaların yer aldığı alanda yapılan bilgilendirmede, "İnsanı kötü güçlerden koruduğuna ya da kısmet sağladığına inanılan taşınabilir nesnelere muska denmektedir. Hamaylı (Hamail) ise boyuna asılarak bir omuzdan koltuk altına doğru çapraz şekilde taşınan muskadır. Genellikle küçük kutu ya da tüp şeklinde olan bu nesnelerin içine, kağıt veya deri üzerine yazılmış korunma ve şifa metinleri yerleştirilmiştir. Bu metinler arasında Esmaül Hüsna, vefkler, Hûd Suresi’nin 6. ve 56. ayetleri gibi dualar yer almaktadır" ifadelerine yer verildi.

Aynı bölümde sergilenen ve pirinçten yapılmış olan "Fatma Ananın Eli" figürü ise, bereketin, gücün ve dayanıklılığın simgesi olarak öne çıkıyor. Ziyaretçilerin büyük ilgisini çeken bu eserler, geçmişte halk inançlarıyla şekillenen kültürel mirasa ışık tutuyor.