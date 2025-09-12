Özbelsan Sivasspor’da sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Samba Camara, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla camiaya veda etti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Camara, "Sevgili taraftarlarım, Sivasspor’da oynayan beş buçuk sezonun ardından, bana çok şey katan bu kulübe, ömrümün sonuna kadar kalbimde kalacak bir kulübe veda etme vakti geldi. Duygu dolu yıllar, sahadaki savaşlar, unutulmaz zaferler, aynı zamanda büyümeme yardımcı olan zor anlar. Bu macerayı inanılmaz takım arkadaşları, tutkulu bir kadro ve bizi zorlamayı asla bırakmayan olağanüstü hayranlarla paylaşacak kadar şanslıydım. Teşekkürler Sivasspor, teşekkürler soyunma odası kardeşlerim, teşekkürler tüm Sivas halkına. Bana bir formadan çok daha fazlasını verdin; bir aile, aşk anıları ve asla unutmayacağım bir hikaye. Sivasspor her zaman benim bir parçam olacak. Seni seviyorum Sivasspor" ifadelerine yer verdi.

2019-2020 sezonunda Le Havre’den, Sivasspor’a transfer olan Camara, kırmızı-beyazlı formayla toplamda 126 maça çıktı. Bu süreçte 8 bin 567 dakika sahada kalan Camara, 1 de gol kaydetti.