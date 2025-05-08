Manisa’nın Salihli ilçesindeki Tarım ve Orman Müdürlüğü, meyve üreticilerini önemli bir zararlıya karşı uyardı. Yapılan uyarıda, erik, kiraz, kayısı, badem ve şeftali üreticileri olmak üzere tüm üreticilerin Fidan Dip Kurdu konusunda dikkatli olmasını istedi.

Başta erik, kiraz, kayısı, badem ve şeftali üreticileri olmak üzere tüm üreticilerin Fidan Dip Kurduna karşı dikkatli olması gerektiğini, bölgedeki meyve bahçelerinde ciddi zararlar oluşturmaya başladığı ifade edildi. Salihli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticileri tarlalarında ve bahçelerinde düzenli gözlem yapmaları, yukarıda belirtilen önlemleri uygulamaları ve gerektiğinde uzman desteği almaları konusunda uyardı.