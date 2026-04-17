Kahramanmaraş'ta okuldaki silahlı saldırısında hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Zeynep Kılıç ile Kerem Erdem Güngör'ün mezarları vatandaşlar tarafından doldu taştı. Mezarlığa gelenler dua edip gözyaşı dökerken çocukların kabirlerine şeker bırakıldığı görüldü.

Kahramanmaraş'ta 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli'nin eğitim gördüğü okuldaki silahlı saldırısında hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Zeynep Kılıç ile Kerem Erdem Güngör, dün düzenlenen törenin ardından Şeyh Adil Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Mezarlara şeker, atkı konuldu

Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Zeynep Kılıç ile Kerem Erdem Güngör'ün mezarlarına gelen arkadaşları ve yakınları tarafından şeker, atkı ve oyuncak konuldu.

Mezarlara ziyaretçi akını

Öte yandan okuldaki silahlı saldırısında hayatını kaybeden çocuklar için Kahramanmaraşlı vatandaşlar mezarlıklara akın etti. Vatandaşlar, dua edip gözyaşı döktü.

'Benim yakınımda kaçarken 2 ayağını kırdı'

Mezarda dua ettikten sonra gazetecilere konuşan Hamit Akın isimli vatandaş, 'Hepimizin yakını, hepimizin yeğeni, çocuklarıydı. Ciğerimiz yandı. 2 günden bu yana aldığımız nefesten bir fayda görmedik. Kendi çocuklarım göz önüne geliyor ve yatamıyoruz. Şuanda bir yakınım olan Sade Nur Bahşi hastanede tedavi altında. Oda camdan atlarken kurtulmaya çalışırken 2 ayağı kırılıyor. Şuanda durumu iyiymiş. İnşallah böyle olaylar bir daha tekrarlanmaz' diye konuştu.

'Peş peşe gelen olaylar bağlantılı gibi gözüküyor'

Oyun ve sosyal medya bağımlılıklarıyla ilgili de konuşan Akın, 'Çocuklar maalesef onları örnek alıyor. Yasaklansın diyorum bu seferde çocuklar 'Oyunumuzu niye yasaklandınız' diyerek ayağa kalkıyor. Şuandaki oyunlar şiddete eğilimli. Çocuklar onların etkisinde mi kalıyor yoksa başka birinin parmağı var mı inşallah devletimiz bunları bulacak. Peş peşe gelen olaylar bağlantılı gibi gözüküyor. Şu anda ağlamamak için kendimi zor tutuyorum, diyecek bir şey bulamıyorum' dedi.

'İnsanlık öldü'

2 evladıyla birlikte dua etmeye gelen vatandaşlardan Yusuf Kartal, 'Bu çocuklar hepimizin çocukları. Bugün Cuma diye gelip duamızı ettik, Kuran okuduk. Bu çocuklar kolay yetişmiyor. İnsanlık öldü, hepimiz öldük. Allah mekanlarını cennet eylesin. Ailelerinde canı yandı, onlara da Allah sabır versin. Ben duyar duymaz okulun oraya gittim. Sonuçta hepimizin çocukları bunlar. Sabah kalkıp çocukları hazırlıyoruz ve akşam ne zaman gelecekler diye endişe var hepimizde. Bu olayların son bulmasını istiyorum' ifadelerini kullandı.