Kahramanmaraş'ta 10 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı saldırıda hayatını kaybedenlerin cenazeleri aileleri tarafından morgdan alındı.
Kahramanmaraş Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'ndeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetmiş, 17 kişi yaralanmıştı. Hayatını kaybedenlerin yakınları bu sabah KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna geldi. Gözyaşları arasında hastane morgundan alınan cenazeler defnedilmek üzere mezarlıklara götürüldü.
