Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kocaali Merkez Plajında ödül için zorunlu tutulan 33 kriterin eksiksiz tamamlanması için sahil şeridinde gerekli altyapı ve hizmet iyileştirme çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar tamamlandığında kuzey sahillerinden Kocaali Merkez Plajında tarihte ilk kez mavi bayrak dalgalanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin çevre dostu ve sürdürülebilir turizm vizyonu doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. 2025 yaz sezonunda Sakarya’nın kuzeyindeki Karadeniz kıyısı plajları uluslararası alanda çevre kalitesi ve güvenliğin simgesi haline gelen Mavi Bayrak ile yeniden buluşmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede ekipler, Kocaali Merkez Plajı’nda çevresel altyapı ve hizmet iyileştirme çalışmalarına hız verdi. Mavi Bayrak’ın 33 zorunlu kriterini karşılamak üzere başlatılan çalışmalarla, vatandaşların sağlıklı, güvenli ve çevreci bir ortamda turizmi yaşaması, Karadeniz’in keyfini güvenlik ya da konfor endişesi yaşamadan çıkarması için birçok düzenleme yapılıyor. Yüzme suyu kalitesi, cankurtaran hizmetleri, engelli erişimi, çevre eğitimi ve bilinçlendirme gibi pek çok alanda standartları yükseltmek için yoğun bir mesai harcayan Büyükşehir, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından yürütülen bu prestijli ödülü Sakarya’nın kuzey sahillerine yeniden kazandırmayı hedefliyor. Dünya Turizm Örgütü tarafından da turizmin en önemli kalite göstergelerinden biri olarak kabul edilen mavi bayrak, bölgenin çevresel ve turistik değerine önemli katkılar sağlayacak. Şartların karşılanması ve sahilin yeniden dizayn edilerek, hizmet odaklı vatandaşların hizmetine sunulması halinde Kocaali Merkez Plajı’nde tarihte ilk kez mavi bayrak dalgalanacak.