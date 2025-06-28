Sakarya’nın Taraklı ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bilecik sınırına kadar yayılan orman yangınına 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’ne ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Alevlerin küle çevirdiği bölge, havadan görüntülendi.

Yangının ilk anından itibaren karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı. Ekipler gece boyunca aralıksız çalıştı; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden devreye girdi. Bölgedeki rüzgarın azalması, alevlerin yayılma hızını yavaşlattı; ancak yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü, bu da müdahale çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor. Bölgede halen aktif alevlerle mücadele sürüyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve bu saat itibari ile bölgede 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopterinin görev yaptığını belirtti. Alevlerin küle çevirdiği ve dumanların yükseldiği bölgeler dron ile de görüntülendi.

"700 personel, 200 araç ve 11 yangın söndürme helikopteri görev yapıyor"

Sakarya Valiliği’nden bölgede devam eden çalışmalara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, "Yangın bölgesinde bu saat itibarıyla 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri görev yapmaktadır. Yangına müdahale çalışmaları karadan aralıksız sürdürülmekte olup, sabah saatlerinden itibaren havadan müdahale de devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.