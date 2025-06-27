Sakarya’nın Taraklı ilçesinde çıkan ve 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ile 2 de yangın söndürme uçağıyla ekiplerin söndürebilmek için seferber olduğu ormanlık alandaki yangın dron ile görüntülendi.

Hacıyakup Mahallesi Paşalar Konağı mevkiinde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan dumanların ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 105 personel, 24 araç, 7 yangın söndürme helikopteri ve 2 de yangın söndürme uçağı ile ekiplerin yangını söndürebilmek için çalışmaları bölgede sürüyor. Yangına destek amaçlı Bilecik ve Göynük’ten de takviye itfaiye ekipleri gönderildi. Şu an için yangından etkilenen herhangi bir vatandaş bulunmadığı öğrenilirken, dumanlarla kaplı bölgede dron ile görüntülendi.