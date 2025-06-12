Adana’nın Saimbeyli ilçesinde, bayram sonrası ilçe genelinde temizlik ve dezenfekte çalışması yapıldı.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal’ın talimatıyla bayram sonrası genel temizlik çalışması başlatıldı. Belediye ekipleri ilçe genelinde cadde ve sokaklarda oluşan atıkları temizlendi, çöp konteynerlerini de kireçleyere dezenfekte etti.

Yayla sezonunun açılması ile birlikte ilçede yabani otların biçimi ve çevre temizliği yapan belediye ekiplerinin ayrıca sahipsiz sokak köpeklerinin toplanması, inşaat ve çevre düzenleme, yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal"Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımız aralıksız sürecek. Vatandaşlarımızın her zaman yanındayız"dedi.