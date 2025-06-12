Adana’nın Saimbeyli ilçesinde vatandaşlar, sinema etkinliğinde bir araya geldi.

Saimbeyli Kaymakamlığı tarafından ilçede açık hava sinema etkinliği düzenlendi.Torosların eteğindeki ilçede ilk kez gerçekleştirilen sinema etkinliğine her yaştan bir çok kişi katıldı. İnternet üzerinden vatandaşlara sorulan anketle belirlenen Türk sinemasının efsane yapımlarından "Hababam Sınıfı" filmi izlendi. Yüzlerce kişinin katıldığı etkinlikte nostaljik ve keyifli bir gün yaşandı.

Keyifli bir etkinlik olduğunu belirten Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar," Adana’nın doğası ve kültürel zenginlikleriyle Saimbeyli’yi yaz aylarında canlandırmak istiyoruz. Hem mahalleliyi bir araya getirmek, hem nostalji yaşatmak hem de unutulmaz bir anı bırakmak istedik" dedi.