Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sahiplerinin hayatını kaybettiği öğrenilen bir evden belediye ekipleri tarafından 1 kamyon çöp çıkarıldı. Aynı evin daha önce de temizlendiği ve o süreçte 2 kamyon atığın tahliye edildiği bildirildi.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Mesudiye Mahallesi 5107 Sokakta bulunan 2 katlı müstakil evle ilgili mahalle sakinlerinden gelen şikayetler üzerine harekete geçti. Mahalle Muhtarı Uğur Üstünkaya ile birlikte adrese giden ekipler, yaptıkları incelemede ev içerisinde büyük miktarda çöp, mobilya atığı, tekstil ürünleri ve çeşitli ambalaj atıklarının biriktirildiğini tespit etti.

Saatler süren çalışma yürütüldü

Sağlık açısından risk oluşturan ve çevreye kötü koku yayan atıkların temizlenmesi için ekipler kapsamlı bir çalışma başlattı. İş makinesi desteğiyle yürütülen temizlikte, evin içerisindeki tüm atıklar titizlikle tahliye edildi. Saatler süren çalışmanın ardından ev, çöplerden arındırılarak temiz hale getirildi. Çalışmalar sonucunda 1 kamyon dolusu atık mahalleden çıkarıldı.

Daha önce de temizlenmişti

Öte yandan söz konusu evin, sahipleri olan anne ve oğul henüz hayattayken de benzer şekilde temizlendiği, o çalışmada ise 2 kamyon çöp ve atığın çıkarıldığı öğrenildi.

Akdeniz Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden ve çevreyi olumsuz etkileyen çöp evlere yönelik şikayetlerin titizlikle değerlendirildiğini belirterek, temizlik ve ilaçlama çalışmalarının hızlı şekilde sürdürüleceğini ifade etti.