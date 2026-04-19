Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Şahinbey Ampute Futbol Takımı, kendi evinde Bağcılar Belediye Engelliler Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı'nı 5-0 mağlup ederek şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Kontrollü başlayan mavi-beyazlı ekip, oyunun her iki yarısında da üstün bir performans sergiledi. Kıran kırana geçen mücadelede rakibine oyun üstünlüğünü kabul ettiren Şahinbey Ampute Futbol Takımı, etkili atakları ve disiplinli savunmasıyla sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Bulduğu fırsatları gole çeviren Şahinbey ekibi, 5 golle adeta gövde gösterisi yaptı.

'Bu takım şampiyonluğa inandı'

Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Şahinbey Ampute Spor Kulübü Başkanı Cuma Güzel, alınan galibiyetten dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirterek oyuncuları ve teknik heyeti tebrik etti. Başkan Güzel, 'Sezona şampiyonluk parolasıyla başladık. Bugün sahada mücadele eden tüm futbolcularımız bu hedefe ne kadar inandıklarını bir kez daha gösterdi. Deplasmanda alınan 4-0'lık galibiyet bizler için son derece önemli. Takım ruhu, mücadele azmi ve oyun disipliniyle şampiyonluğa yürüyen bir ekip izliyoruz. Emeği geçen tüm sporcularımıza ve teknik heyetimize teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.