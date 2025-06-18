Çanakkale’de Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın kuruluş yıldönümü dolayısıyla Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yarbay Orhan Öğrenci, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman’ı makamında ziyaret etti.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 43’üncü kuruluş yıldönümü vesilesiyle Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanı SG. Yarbay Orhan Öğrenci ve beraberindeki Sahil Güvenlik personeli, Vali Doç. Dr. Ömer Toraman’ı makamın da ziyaret etti. Ziyaret, günün anısına çektirilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.
Kaynak: İHA