DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Akçakoca ilçesinde vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak, vücut kitle indeksi hesaplamaları gerçekleştirildi.

Akçakoca’da toplumda sağlıklı yaşam bilincini artırmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında, Ayşe Hanım Aile Sağlığı Merkezi (ASM) ile Lütfiye ve İsmail Baha Horoz Aile Sağlığı Merkezi’nde stantlar kurularak vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi. Kurulan stantlarda vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılarak, Vücut kitle indeksi hesaplamaları gerçekleştirildi. Ölçüm sonuçlarına göre vatandaşlara sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapılarak, gerekli görülen durumlarda yönlendirmelerde bulunuldu.

Gerçekleştirilen etkinlikle, vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları konusunda farkındalıklarının artırılması hedefleniyor.