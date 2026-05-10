Sivas'ta kadınlara özel olarak hizmet veren kafede Anneler Günü coşkuyla kutlandı. Erkek müşterilerin alınmadığı mekanda kadınlar çiğ köfte yoğurup halay çekerek doyasıya eğlendi.

Sivas'ta yaşayan 30 yaşındaki Merve Yüceyurt, şehirde genellikle erkeklerin vakit geçirdiği kıraathane ve oyun salonlarını görünce kadınlara yönelik böyle bir mekanın neden olmadığını düşünmeye başladı. Erkeklerin rahatça okey oynayıp sosyalleştiği alanlardan ilham alan Yüceyurt, kadınların da kendilerini rahat hissedebileceği özel bir sosyal alan oluşturmak için harekete geçti. Bu düşüncesini hayata geçiren Yüceyurt, sadece kadınların giriş yapabildiği ve kadınlara hizmet veren bir kafe açtı. Açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören mekanda kadınlar bir araya gelerek oyun oynayıp sohbet ediyor, keyifli vakit geçiriyor. İşletmeye zaman zaman farkında olmadan gelen erkek müşteriler ise uygun bir dille bilgilendirilerek yönlendiriliyor. Kadınlara özel kafede Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte ise renkli görüntüler ortaya çıktı. Kadınlar gönüllerince eğlenip keyifli vakit geçirirken, Anneler Günü'nü de coşkuyla kutladı. Gün boyunca süren etkinlikte kadınlar çiğ köfte yoğurup müzik eşliğinde halay çekti. Samimi ortamda bir araya gelen anneler, hem stres attı hem de unutulmaz bir gün yaşadı. İşletme sahibi Merve Yüceyurt, kadınların rahat ve güvenli şekilde vakit geçirebileceği bir ortam oluşturmayı amaçladığını belirterek, 'Annelerimiz ömür boyunca yorgunlukları bitmiyor. Biraz kafa dağıtsınlar ve rahatlasınlar istedik' dedi.

'Görenler çok şaşırıyor'

İşletme sahibi Merve Yüceyurt, bu mekanın sadece kadınlara özel olduğun ve anneler gününe özel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, 'Kadınlar, erkekler olmadan rahatça eğlenmek, dışarı çıkıp nefes almak ve kafa dağıtmak istiyor. Okey, tavla gibi oyunları onların da oynama hakkı var. Biz de bu yüzden böyle bir mekan açtık Maalesef erkek olarak gelen misafirlerimiz de oluyor. Ancak uygun bir dille kendilerini geri çeviriyoruz. Çünkü burası tamamen kadınlara özel bir alan. Özellikle annelere yönelik etkinlikler yapmak istedik. Zaten hanımlara özel hizmet veriyoruz ve en çok anneler yoruluyor. Bir ömür boyunca yorgunlukları bitmiyor, evdeki işler de hiç sona ermiyor. Biraz kafa dağıtsınlar, rahatlasınlar istedik. Anneler Günü'ne özel etkinliğimiz oldu. Kadınlara özel sıra geceleri, renk partileri ve el işi günleri gerçekleştiriyoruz. Gören herkes önce şaşırıyor. Gerçekten içeriye erkek almadığımıza inanamıyorlar. Öyle olmadığını görünce kadınlar rahatlıyor ve daha huzurlu bir şekilde gelebiliyorlar' dedi.

'Erkekler kahveye gittiği zaman kıskanıyorduk'

Anneler gününde mekana gelen müşteriler ise anneler gününde doyasıya eğlendiklerini söyleyerek, 'Böyle bir dükkan olduğu için çok memnun oldum. Açıkçası, erkekler kahveye gittiği zaman onları kıskanıyordum. Kadınların ise evleri her zaman müsait olmuyor. Evlere gidiyoruz ama zaten sürekli ev ortamındayız. Böyle akşamları toplanmak gerçekten çok güzel bir şey. Ben anneyim ve mutluyum. Dört tane çocuğum var. Allah herkese evlat sevgisi tattırsın. Bugün burada arkadaşlarımla böyle toplanmak da ayrıca çok güzel oldu' diye konuştu.