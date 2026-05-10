Konya'da uzun yıllardır yüzük tasarlayan takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, siyasiler başta olmak üzere tanınmış isimlere özel yüzükler tasarlıyor. Küçükdemirel, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 15 Temmuz Gazisi, o dönemki Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Dairesi Başkanı Turgut Aslan'a, aslan figürlü yüzük tasarladı.

1981'den bu yana mesleğini sürdürdüğünü belirten Servet Küçükdemirel, özel tasarımlarla çalışmalarını geliştirmeye devam ettiklerini söyledi. Annesinin rahatsızlıklarının bulunduğunu ifade eden Küçükdemirel, yaptığı işleri gördüğünde annesinin mutlu olduğunu dile getirdi. Küçükdemirel ayrıca, 15 Temmuz Gazisi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan için özel bir yüzük tasarladığını kaydetti.

'Bu iş evrensel bir iş ve herkesin öğrenmesi için en güzel mücadeleyi vermeye çalışıyoruz'

1981'den bu yana bir serüvenin içerisinde olduklarını ifade eden takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel, 'Çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan ustalığa, ustalıktan sonra da özel tasarımlarla alakalı yıllardan beri işimizi daha ileriye götürebilmek için, geliştirebilmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Türkiye tarafından da tanınmak, işte siyasi liderlerin, birçok siyasi liderin daha doğrusu özel tasarımlarını yapmak bizi çok onurlandırıyor, mutlu da ediyor. Bundan dolayı da Konya'da böyle küçücük bir yerde çalışmak bizi çok mutlu ediyor. Tercih edilmek zaten çok güzel bir şey. Biz aslında şöyle bu sanatı daha ileriye taşıyabilmeye çalışan insanlarız. Yani birçok üniversitelerde işte sempozyumlara davet ediliyoruz. Oralarda çocuklara daha böyle bildiğimiz işleri öğretmeye çalıştığımız için bunu sadece gerçekten bu iş evrensel bir iş ve herkesin öğrenmesi için en güzel mücadeleyi vermeye çalışıyoruz' dedi.

'Annem yaptığım işleri görünce çok mutlu oluyor'

Kendisini bu mesleğe başlaması için yönlendiren annesinin hasta olduğunu söyleyen Servet Küçükdemirel, 'Beynine 2,5 yıl önce bir pıhtı attı. Eskileri çok iyi hatırlıyor. Demans ve Alzheimer başlangıcı var şu anda. Ama yaptığım işleri görünce de çok seviniyor. 'Bak, ben sana dememiş miydim?' diyor. Ben çırakken 'Bir daha çalışmayacağım' falan derdim. Ustam beni döverdi, eski ustalar döverdi zaten iş öğretebilmek için. Ben de 'Çalışmayacağım' dediğimde annem, 'Hayır oğlum, bak çalışacaksın. O seni sevdiği için dövüyor. Sen adam ol diye yapıyor' falan derdi. Şimdi öyle diyor: 'Bak, benim dediğim çıkmadı mı? Bak şimdi herkes tarafından beğeniliyorsun, herkese güzel işler yapıyorsun. Bütün hanımların, erkeklerin parmaklarını süslüyorsun.' O da mutlu oluyor tabii beni görünce, yaptığım işlerle alakalı. Çok mutlu oluyor' ifadelerini kullandı.

Servet Küçükdemirel tasarladığı yüzükle ilgili bilgi vererek, 'Çok sevdiğim bir ağabeyim var. Ben ağabey diyorum. Cumhurbaşkanı Başdanışmanlarımızdan Turgut Aslan ağabeyim birkaç hafta önce telefonla konuştum kendisiyle. Ve kendisini çok sevdiğim için ona bir yüzük yapmam için kendisinden izin istedim. O da çok memnun oldu. Şimdi ona bir çalışma hazırlıyordum. Biliyorsunuz o 15 Temmuz Gazisi. Başından o kadar olaylar geçmesine rağmen hala ayakta dimdik olması, ben ona öyle diyorum. Soyadı gibi aslan gibi adam. Ve ona böyle yeni güzel bir Selçuklu yıldızıyla oluşan ve üzerine bir aslan figürü bir yüzük hazırlıyorum' diye konuştu.