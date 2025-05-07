Rusya’nın Ukrayna’nın başkenti Kiev’e düzenlediği saldırıda bir anne ve oğlu hayatını kaybetti. Ukrayna ise üst üste üçüncü günde Moskova’yı hedef aldı, 4 havalimanı geçici olarak kapatıldı.

Rusya, gece boyunca Ukrayna’nın başkenti Kiev ve diğer şehirlere yoğun insansız hava aracı ve füze saldırısı düzenledi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kiev’de bir anne ve oğlunun hayatını kaybettiğini açıkladı. En az 4’ü çocuk 7 kişinin de yaralandığını aktaran Zelenskiy, Rusya’nın Kiev ve 5 bölgeye 4 balistik füze ve 142 İHA ateşlediğini ifade etti. Kiev hava sahasında en az 1 balistik füze ve Rus insansız hava aracının tespit edildiği öğrenildi.

Ukrayna, yine Moskova’yı hedef aldı

Ukrayna ordusu ise üst üste üçüncü günde Rusya’nın başkenti Moskova’yı hedef aldı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rus hava savunma birliklerinin en az 14 Ukrayna İHA’sını imha ettiğini, herhangi bir hasar bildirilmediğini söyledi. Rusya Federal Hava Taşımacılık Ajansı (Rosaviatsia), hava güvenliğini sağlamak amacıyla Moskova’ya hizmet veren 4 havalimanında uçuşların üçüncü gece de birkaç saat boyunca durdurulduğunu bildirdi.

Moskova çok sayıda dünya liderini ağırlayacak

Karşılıklı saldırılar, Rusya’nın bu hafta Sovyetler Birliği ve müttefiklerinin İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası’na karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümünü anma etkinliğine 1 gün kala devam etti. "Zafer Günü" kapsamında Moskova’ya Çin Devlet Başkanı Xi Cinping ve Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva dahil 29 dünya liderinin gelmesi bekleniyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta Zafer Günü vesilesiyle 8-10 Mayıs tarihlerinde tek taraflı olarak 3 günlük ateşkes kararı almıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise ateşkese verdiği cevapta, 30 gün sürecek şekilde belirlenmesi halinde ateşkesi kabul edeceğini açıklamıştı.