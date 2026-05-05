Rusya, Ukrayna'nın Poltava ve Harkov bölgelerindeki gaz üretim tesislerini füze ve insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldı. Gece saatlerinde düzenlenen saldırılarda ikisi kurtarma görevlisi olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna devlet enerji şirketi Naftogaz CEO'su Serhiy Koretskyi, 'Poltava ve Harkov bölgelerindeki gaz üretim tesisleri ateş altına alındı' ifadelerini kullanarak, saldırılarda üç şirket çalışanının öldüğünü, 37 kişinin de yaralandığını belirtti. Koretskyi, 'Önemli ölçüde hasar ve üretim kaybı yaşadık. Bu, İHA ve balistik füzelerin kullanıldığı birleşik bir saldırıydı' dedi.

Poltava Bölge Valisi Vitalii Diakivnych, iki noktada doğrudan isabet ve düşen enkaz rapor edildiğini, saldırı nedeniyle yaklaşık 3 bin 500 müşteriye giden gazın kesildiğini söyledi.

Rusya, 11 balistik füze ve 164 insansız hava aracı fırlattı

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın dün yerel saatle 18.00'den bu yana ülkeye 11 balistik füze ve 164 insansız hava aracı fırlattığı bildirildi. Bunlardan bir füze ve 149 İHA'nın düşürüldüğü veya etkisiz hale getirildiği, ancak 8 füze ve 14 İHA'nın 14 farklı noktaya isabet ettiği bildirildi.