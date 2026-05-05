Erzurum İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kent genelindeki okullarda güvenliği sağlayan 'Okul Polisi' personeliyle toplantı düzenleyerek, eğitim yuvalarının huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programda, geleceğin teminatı olan gençlerin güvenli bir ortamda eğitim görmeleri için sahada aktif görev yapan personellerle istişarelerde bulunuldu.

'Gençlerin Huzuru Önceliğimiz'

Toplantıda konuşan İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, okul polislerinin öğrenci, veli ve okul idareleri arasında kritik bir köprü kurduğunu vurguladı. Okul çevrelerinde oluşabilecek her türlü olumsuzluğa karşı kararlılıkla mücadele edildiğini belirten

Denetimler Kararlılıkla Sürecek

Toplantı kapsamında, okul çevrelerindeki şüpheli şahıslara yönelik denetimler, trafik güvenliği ve bağımlılıkla mücadele gibi stratejik konular masaya yatırıldı. Mevcut çalışmaların verimliliğinin artırılması ve emniyet birimleri arasındaki koordinasyonun en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan paylaşımda, gençlerin huzur ve güvenliği için yürütülen denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin aralıksız devam edeceği bildirildi.