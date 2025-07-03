Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, uluslararası sağlık turizmi kapsamında önemli bir başarıya daha imza attı. Kalp rahatsızlığı nedeniyle anjiyo önerilen 57 yaşındaki Rusya vatandaşı Oleg Kozhukov, tedavi için Mersin Şehir Hastanesi’ni tercih etti.

Mersin Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Özkan Karaca tarafından yapılan muayene ve tetkikler sonucunda Rus hastanın tedavisi başarılı bir şekilde tamamlandı. Sağlığına kavuşan 57 yaşındaki Oleg Kozhukov, hastaneden taburcu edildi.

Tedavi süreci hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Özkan Karaca, "Hastamıza yaklaşık bir yıl önce yurt dışında LAD proksimal bölgesine stent takılmış. Son dönemde göğüs ağrısı şikayetleri artınca Kıbrıs’ta anjiyo önerilmiş. Ancak hastamız hastanemizi tercih ederek bize başvurdu. Yapılan koroner anjiyografi sonucunda LAD stentinin açık olduğu, CX ve RCA damarlarının da açık olduğu görüldü. Medikal tedavisini düzenleyerek sağlıklı şekilde taburcu ettik" dedi.

Mersin Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Ballı ise, Türkiye’nin sağlık turizmindeki yükselişine dikkat çekti. Ballı, "Yurt dışından gelen hastalarımıza yüksek standartta sağlık hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen başta kardiyoloji ekibimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Mersin Şehir Hastanesi olarak hem bölgeye hem de ülkemize değer katmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.