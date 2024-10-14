Şiddetli yağışların etkili olduğu Rize’de meydana gelen toprak kaymasında bir binanın önünde bulunan çocuk parkı kullanılamaz hale geldi.

Dün öğle saatlerinde başlayan şiddetli sağanak yağış Rize’de etkisini sürdürüyor. Bir çok bölgede şiddetli sağanak nedeniyle su baskınları ve ufak çaplı heyelanlar meydana geldi. Rize merkeze bağlı Fener mahallesinde Yağmur Sokak ile Buhara Sokak arasındaki alanda da heyelan meydana geldi. Buhara Sokak’ta bulunan Ceylan Saray Apartmanı’na ait çocuk parkının alt kısmındaki toprak istinat duvarlarının çökmesiyle boşaldı. Hemen alt kısımda bulunan Yağmur Sokak üzerindeki inşaat alanına kayan toprak nedeniyle temeli yeni atılan otopark da moloz yığınları içerisinde kaldı.