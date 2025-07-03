Rize, Bayburt ve Erzurum sınırında kaybolduğu bildirilen özel jet uçağına yönelik arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş çalışmaları yerinde koordine etmek üzere İkizdere ilçesine gitti.

Kritik süreci sahada takip eden Vali Baydaş, İkizdere ilçesine bağlı Çifte Köprü Köyü’ne intikal ederek arama-kurtarma faaliyetlerine ilişkin ekiplerden bilgi aldı. Vali Baydaş’a, İkizdere Kaymakamı Ali Özdaş, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Güngör, AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, bölge muhtarları ve ilgili kurumların temsilcileri eşlik etti.