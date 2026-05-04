Tekirdağ Çerkezköy'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen huzur ve güven uygulamasında binlerce kişi sorgulanırken, 21 aranan şahıs yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ile Çerkezköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kızılpınar Mahallesi'nde 'Dar Sokaklar Aranan Şahıslara Yönelik Huzur ve Güven (ODAK-1)' uygulaması gerçekleştirildi.

Toplam 20 tim ve 69 personelin katıldığı uygulamada 10 farklı noktada denetim yapıldı. Uygulama kapsamında bin 746 şahıs sorgulanırken, toplam 21 aranan şahıs yakalandı. 24 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulanırken gözaltına alınan şahıs olmadığı bildirildi.

Denetimlerde 645 araç kontrol edilirken, 9 araca trafik cezası uygulandı. Toplam 17 bin 103 TL idari para cezası kesilirken 4 araç trafikten men edildi. Aranan ya da yakalanan araç ve silah bulunmadığı belirtildi.

Uygulamalar sırasında ayrıca 27 kilogram nargile tütünü, 8 kilogram kıyılmış açık tütün ve 3 bin 500 adet tütün dolu makaron ele geçirildi.

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliği için bu tür denetim ve operasyonların aralıksız sürdürüleceğini bildirdi.