Yatırım dünyasında genişlemek ve küresel büyüme hedeflerini gerçekleştirmek üzere RePie Yatırım Holding kuruldu. Finans, finansal teknoloji, medya ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren 7 şirkete yatırım yapan holding, yaklaşık 700 milyon dolar büyüklüğe sahip. Uzun vadede ise enerji, madencilik, gayrimenkul ve ağırlama gibi stratejik büyüme alanlarında daha büyük ölçekli ilave yatırımlar gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Yurtiçi ve yurt dışında uzun vadeli, stratejik yatırımları hayata geçirmek üzere RePie Yatırım Holding kuruldu. Bünyesinde başta RePie Portföy olmak üzere Fonmap, RePie GSYO, Doğan Burda, Link Bilgisayar, Colendi Menkul Değerler ve Goldtag gibi şirketlerin yer aldığı ve yaklaşık 700 milyon dolara değere ulaşan RePie Yatırım Holding, hem yurt içinde hem de yurt dışında ilave yatırımlar planlıyor.

Enerji, madencilik, gayrimenkul, ağırlama gibi stratejik büyüme alanlarında ortaya çıkan fırsatları doğru zamanda ve en etkili biçimde değerlendirmeyi hedefleyen yatırım holding, bu alanlarda daha büyük ölçekli projeleri hayata geçirecek.

RePie Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. M. Emre Çamlıbel, "Yaklaşık 10 yıl önce, yatırım dünyasında ezber bozan bir adım attık. Alternatif yatırımların, geleceğin finansal sisteminin yapıtaşlarından biri olacağını gördük. Türkiye’de yepyeni bir kategori inşa edilmesine öncülük ettik. 10 yıldır RePie Portföy etrafında inşa ettiğimiz yatırımcı-girişimci ekosistemi, güçlü iş birliklerimiz, hayata geçirdiğimiz ilkler, kazandığımız deneyim ve bize duyulan güvenin sonucu olarak RePie Yatırım Holding doğdu" dedi.

Portföy 2,5 milyar dolara ulaştı

Yapılan açıklamaya göre, alternatif yatırım fonu sektörünün lideri RePie Portföy’ün 10 yılda oluşturduğu ekosistem, bugün itibarıyla çok sayıda şirkete, projeye ve farklı uzmanlıklara sahip geniş bir insan kaynağına ev sahipliği yapıyor. Fintekten mobiliteye, e-ticaretten perakendeye, sağlıktan akıllı şehir teknolojilerine, yenilenebilir enerjiden telekomünikasyona, gayrimenkulden ağırlamaya uzanan bir yelpazede 41 sektörde yatırımı bulunuyor. Ve yönettiği portföy büyüklüğü toplam 2,5 milyar doları bulmuş durumda. RePie Portföy’ün fonlarının iştirak ettiği şirketlerin yıllık cirosu yaklaşık 3 milyar doları bulurken, toplam çalışan sayısı ise 20 binden fazla kişiyi kapsıyor.

3 yıl içinde 5 milyar dolar hedefi

Büyüme alanlarını etkin değerlendirmek istediklerini belirten Çamlıbel, fırsat gördükleri alanları enerj, madencilik, gayrimenkul, fintek, finans ve ağırlama olarak sıraladı. "Bu fırsatları doğru stratejilerle yönetmek, yatırımlarımızı büyük ölçekli dönüşüm projelerine evriltmek istiyoruz" diyen Çamlıbel, şunları söyledi: "Yıllar içinde oluşturduğumuz güçlü iş birliklerini daha etkin kullanarak, mevcut ekosistem içindeki sinerjileri açığa çıkarmak ve yatırımcılarımıza büyüme odaklı yeni fırsatlar sunmak istiyoruz. Elbette en nihayetinde, yatırımlarımız belli bir olgunluğa ulaştığında, en etkili çıkış stratejilerini hayata geçireceğiz. Bu sayede ekosistemimize yeni yatırım fırsatları sunarken yatırımcılarımıza sürdürülebilir kazanç oluşturmak temel önceliğimiz olacak. Güçlü portföyümüz, cesur iş modellerimiz ve sınırları aşan bakış açımızla, Türkiye’de ve küresel pazarda lider bir yatırım grubu olma yolunda ilerlemeye devam ederek holding olarak 3 yıl içinde 5 milyar dolar büyüklüğe ulaşmayı hedefliyoruz."

100’ün üzerinde fon

Açıklamaya göre, yatırım holdingin temel taşlarından biri olan RePie Portföy, son bir yıl içinde yüzde 74 büyüme başarısı gösterdi. Yönettiği toplam portföy büyüklüğü mart sonu itibarıyla yaklaşık 90 milyar lira seviyesine ulaştı. Toplamda 44 girişim sermayesi yatırım fonu (GSYF), 36 gayrimenkul yatırım fonu (GYF) ve 16 menkul kıymet yatırım fonu ve yönetimini gerçekleştirdiği 2 emeklilik fonu bulunuyor.

"Bir yatırımın sadece bugünün getirisiyle değil, gelecekte oluşturacağı etkiyle anlam kazanacağı vizyonuyla RePie Portföy’ü kurarken, yatırımı yeniden tanımladık" diyen Çamlıbel, Türkiye’yi, dünyada dengeli bir yatırım portföyünün temel bileşenlerinden olan alternatif yatırım fonlarıyla tanıştırdıklarını hatırlattı. Çamlıbel "Hem yatırımcılara sunduğumuz fon çeşitliliği hem de portföy büyüklüğümüzle alternatif yatırım fonları kategorisinde kuruluşumuzdan bu yana kesintisiz liderliğimizi güçlendirerek sürdürüyoruz.

Alternatif yatırım fonlarını dijitalleştirdi

Türkiye’de alternatif yatırım fonları kategorisini başlı başına bir ekosisteme dönüştürdüklerini hatırlatan Çamlıbel, Fonmap ile Türkiye’de bir ilke imza atarak alternatif yatırım fonlarını dijitalleştirdiklerine vurgu yaptı.

"Türkiye’de öncüsü olduğumuz alternatif yatırım fonlarının bireysel yatırımcılar da dahil olmak üzere geniş kitlelere ulaşması için Fonmap’i kurduk" ifadelerini kullanan Çamlıbel şunları söyledi: "Yatırımcılar, Fonmap sayesinde tüm fon yatırımlarını tek bir uygulamadan yönetebiliyor. Dijital bir ekosistem kurmamız sayesinde devreye aldığımız pay devri özelliği ile alternatif yatırım fonlarında likiditeyi sağladık."

Finansal okuryazarlığı artıran, yatırımcıların kendi finansal geleceklerini güvence altına almada daha donanımlı olmasını sağlayan bir yapı kurduklarını söyleyen Çamlıbel, "Farklı portföy yönetim şirketlerinin fonlarını yatırımcılarla buluşturan Fonmap, önümüzdeki dönemde fon yatırımı dendiğinde ilk adreslerden biri olmayı hedefliyor" dedi.