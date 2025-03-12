Çayırova’da yaşayan çölyak hastaları Ramazan ayında da unutulmadı. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, çölyak hastalarına glütensiz gıda kolisi dağıttı.

İlçede ihtiyaç sahibi hanelere gıda kolisi ve sıcak yemek yardımı sürerken, bu Ramazan ayında çölyak hastaları için de özel bir çalışma gerçekleştirildi. Çayırova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, tespiti yapılan çölyak hastalarına özel olarak hazırlanan, glütensiz ürünlerden oluşan temel gıda kolilerini evlerine ulaştırdı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Kocaeli Çayırova Glütensiz Yaşam Derneği Başkanı Emine Otlu, "Çölyaklı çocukları ve bireyleri mutlu edebilecek kolilerimizi, Ramazan ayında da hanelere ulaştırdık. Çayırova Belediye Başkanımız Bünyamin Çiftçi, Türkiye genelinde bu alanda yaptığı çalışmalarla farkındalık oluşturuyor ve örnek oluyor. Kendisine desteklerinden ötürü çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.